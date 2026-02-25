「永住権の審査に落ちて…」韓国籍から日本国籍へ。ある男性が永住権ではなく帰化を選んだ切実な理由
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人でした。僕が日本に帰化した理由を全部話します」と題した動画を公開。動画では、韓国籍から日本国籍に帰化したアキ氏がゲスト出演し、その決断に至った背景を語った。
アキ氏は当初、配偶者ビザで日本に滞在し、永住権の申請を試みたという。しかし、審査が厳格化した時期と重なり申請は通らず、行政書士から「今は帰化の方がハードルは低いかもしれない」と助言されたことが最初のきっかけだったと明かした。
永住権の取得を断念し、帰化を検討するようになった背景には、日本での経済活動の難しさがあったという。アキ氏は「ローンが組めないとか、携帯とかも一括で買わなきゃいけない」と、外国人であるがゆえの具体的な不便さを吐露。家や車の購入を考えていた時期だったこともあり、「日本に住んでて同じ税金を払っているのに、なんでこんな厳しい目で見られるんだろう？」と感じたことが、国籍変更を真剣に考える一因となったと語った。
さらに、アキ氏は自身のルーツについても言及。生まれは日本の東京・板橋区だが、幼少期は韓国で過ごし、反日的な教育を経験した過去も持つ。そうした経験も踏まえ、国籍という一つの要素が変わるだけで、自分自身が変わるわけではないという考えに至ったという。
経済的な現実問題から始まった帰化への道だが、その根底には自身のアイデンティティや将来の生活設計への深い思慮があったことがうかがえる。動画の最後でアキ氏は、日本を軸に生きていく決意と、自身の経営する韓国Barをさらに広げていきたいという夢を語り、インタビューを締めくくった。
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。