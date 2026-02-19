セブン‐イレブンで”にゃんこ発見！”　「ねこのしっぽみたいなぱん」など全6品発売

セブン‐イレブン・ジャパンは2月16日より、猫の日にあわせた企画「にゃんこ発見！」と題し、猫をモチーフとした全6品を、全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売しています。

■クレープやパフェ、総菜パンなどをラインアップ

同企画では、猫のパーツをモチーフにしたパンやスイーツ、アイス全6種をラインアップしています。

「三毛猫もちもちクレープ」（299.16円）は、3種類のクリームで三毛猫模様を模したクレープです。クレープ生地は、オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感に仕立てています。

「にゃんパフェ」（390.96円）は、カフェオレムースにぷるぷる食感のコーヒー寒天、軽いくちどけのミルクムース、カフェオレホイップを重ねました。ピンク色の肉球をイメージした団子とミルクあんホイップ大福をトッピングして仕上げています。

「にゃまどら ミルクキャラメル」（239.76円）は、ふんわりとしたどら焼生地を猫型に型抜き。中にはキャラメルホイップとソース、ザクザクのカラメルチップをサンドしています。

「ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム」（213.84円）は、猫のしっぽを思わせる細長いフォルムとしま模様、が特長の菓子パンとなっています。先端までをチョコレートでコーティングしています。

「ねこも目がにゃい ツニャのパン」（203.04円）は、猫の丸い瞳をイメージした惣菜パンです。具材には猫の大好物であるツナを取り入れています。

「セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま」（397.44円）は、肉球をモチーフとした特別仕様。ピンクの肉球部分は苺風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもちとなっています。

また、22日までの期間はセブン‐イレブンアプリ会員限定で、「チャーミーキティ」をはじめとするサンリオの全5キャラクターのオリジナルグッズが抽選で当たる「サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」も開催します。

■商品概要

商品名：三毛猫もちもちクレープ

価格：299.16円（2月16日〜22日）

商品名：にゃんパフェ

価格：390.96円（2月16日〜22日）

商品名：にゃまどら ミルクキャラメル

価格：239.76円（2月16日〜22日）

商品名：ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム

価格：213.84円（2月17日〜順次）

商品名：ねこも目がにゃい ツニャのパン

価格：203.04円（2月17日〜順次）

商品名：セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま

価格：397.44円（2月10日〜順次）

販売場所：全国のセブン‐イレブン店舗

（フォルサ）