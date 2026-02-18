この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分間】腹筋を追い込んで最短で割るトレーニング（休憩なし）」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか3分間で腹筋全体を徹底的に追い込む8種目のトレーニングプログラムを紹介しています。



プログラムは、肘をついて上半身を支え、膝を90度に曲げて上下させる動きからスタート。続いて、座った状態で上半身を少し後ろに倒し、連続でパンチを繰り出す「シットアップパンチ」で腹筋に力を入れ続けます。その後も、自転車を漕ぐように脚を動かす「バイシクルクランチ」や、仰向けのまま対角線上の手と足先をタッチする動きなど、腹筋の上部、下部、そして脇腹の腹斜筋まで、多角的にアプローチするエクササイズが続きます。各エクササイズは20秒間行い、間の休憩は5秒のみという、ノンストップ形式で構成されています。のが氏は、一連の動作を通じて「腰が反らないように」「腹筋でコントロールしながら」といった、正しいフォームを保つためのポイントを解説しています。



短時間で高い効果を目指すこのトレーニングは、忙しい毎日の中でも継続しやすい内容です。自宅で手軽に実践できる腹筋運動で、引き締まった体づくりを始めてみてはいかがでしょうか。