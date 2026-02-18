この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分間】腹筋を追い込んで最短で割るトレーニング（休憩なし）」と題した動画を公開しました。この動画では、わずか3分間で腹筋全体を徹底的に追い込む8種目のトレーニングプログラムを紹介しています。

プログラムは、肘をついて上半身を支え、膝を90度に曲げて上下させる動きからスタート。続いて、座った状態で上半身を少し後ろに倒し、連続でパンチを繰り出す「シットアップパンチ」で腹筋に力を入れ続けます。その後も、自転車を漕ぐように脚を動かす「バイシクルクランチ」や、仰向けのまま対角線上の手と足先をタッチする動きなど、腹筋の上部、下部、そして脇腹の腹斜筋まで、多角的にアプローチするエクササイズが続きます。各エクササイズは20秒間行い、間の休憩は5秒のみという、ノンストップ形式で構成されています。のが氏は、一連の動作を通じて「腰が反らないように」「腹筋でコントロールしながら」といった、正しいフォームを保つためのポイントを解説しています。

短時間で高い効果を目指すこのトレーニングは、忙しい毎日の中でも継続しやすい内容です。自宅で手軽に実践できる腹筋運動で、引き締まった体づくりを始めてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:06

【1種目目】レッグレイズ（肘つき）
00:36

【2種目目】シットアップパンチ
01:01

【3種目目】バイシクルクランチ
02:16

【6種目目】フロッグクランチ

チャンネル情報

のがちゃんねる/nogachannel_icon

のがちゃんねる/nogachannel

YouTube チャンネル登録者数 166.00万人 648 本の動画
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
youtube.com/channel/UCP6aw2-Afafmm0cPZ7pmYyQ YouTube