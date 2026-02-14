城咲仁、TVショッピングの一日の売り上げに驚がく ホスト時代の最高年収＆タレント時代の借金明かす「家賃が払えなくなった」
元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に登場。自身が出演するTVショッピングの一日の売り上げにスタジオが驚がくした。
【写真】放送直前に発表！誕生した愛娘との3ショットで報告した城咲仁＆加島ちかえ
ホスト時代の月収は2000万円ほどだったという。給料は現金だったといい、ベッドの下に保管し「1億円ほどあった」こともあったそう。最高年収は3億円、6年のトータルでは10億円ほどになると明かした。
ただ、その後はタレントに転身するも年収300万円まで落ち込んだという。飲食など金銭の支払いはホスト時代と変わらなかったとし、年間5000万円以上の赤字が膨らみ「家賃が払えなくなった」ことも伝えた。
現在はテレビショッピングの専門チャンネル『QVCジャパン』で活躍。自ら開発したダイエット食品などを紹介しており、1日の売り上げは「2億5000万円」になったことも明かし、VTRを見ていたスタジオの出演者が驚きの声を上げていた。
