¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤¬13ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯4¡Á12·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ï½ãÍø±×¤¬94²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï25²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤ÎÍ¹ÊØÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¤¬¶ÈÀÓ¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ËÅö¤¿¤ë±Ä¶È¼ý±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.7¡óÁý¤Î2Ãû7411²¯±ß¡£
¡¡ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ê¤É¤ò½ü¤¯Í¹ÊØ¡¦ÊªÎ®»ö¶ÈÃ±ÂÎ¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÂ»±×¤¬98²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï378²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÇÛÃ£°÷¤Î¼òµ¤ÂÓ¤ÓÅÀ¸Æ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ËÍí¤ß¡¢°ìÉô¤Î·Ú¥Ð¥ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂ¾¼Ò¤Ø¤ÎÇÛÃ£°ÑÂ÷ÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ó¤ÇÌó60²¯±ß¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£