安田章大×のんW主演映画『平行と垂直』公開決定！障がいのある兄と結婚を控える妹の感動物語

SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』が、8月28日に公開されることが決定。メイキング写真が解禁され、小林聖太郎監督、キャストからのコメントも到着した。

■安田章大がオリジナル脚本に感銘を受けて企画から参加

安田章大が“作品のメッセージを届けたい”と初めて企画から参加した本作は、障がいのある兄を安田、結婚を控える妹のんが演じ、『かぞくのひけつ』（2006年）で鮮烈なデビューを飾って以来、着実にキャリアを積み重ねる小林聖太郎監督が紡ぐ、心あたたまるヒューマンドラマ。

兄の大貴（だいき／安田章大）は自閉スペクトラム症。現在は清掃の仕事に就き、周囲のサポートを受けながら自立した生活を送っている。妹の希（のぞみ／のん）は、カウンセラーとして働きながら兄を支えて生きてきた。ふたりの生活は変わることなく続くと思っていたが、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからに向き合うことになる。それは、ふたりのこれまでに向き合うことでもあった――。

安田章大が、劇団ふくふくやを主宰し女優としても活躍する山野海のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家の人々に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。

また安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の人々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。

一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。

さらに、本作の舞台となった大阪府堺市出身で、これまで最年少受賞を含む3度の日本アカデミー賞音楽賞優秀賞に輝いた気鋭の作曲家・富貴晴美が音楽を手掛け、ぬくもりある音色で物語を彩る。

そして、中江裕司、行定勲、井筒和幸、森崎東、根岸吉太郎など、多くの監督のもとで経験を積み、監督デビュー作『かぞくのひけつ』で第47回日本映画監督協会新人賞、新藤兼人賞を受賞し、『毎日かあさん』『マエストロ！』など心温まる作品を生み続ける小林聖太郎が、地元・大阪を舞台に、兄と妹の感動の絆の物語を完成させた。

■映画情報

『平行と垂直』

8月28日（金）全国公開

出演：安田章大 のん

伊島空 高山トモヒロ 谷村美月 福田転球 芦川誠 早織 久保田磨希

河野咲良 高田幸季（「高」は、はしごだかが正式表記） 武藤凪 ／神野三鈴 菅原大吉

監督：小林聖太郎

原案・脚本：山野海

音楽：富貴晴美

製作幹事・配給：東映ビデオ

(C)2026「平行と垂直」製作委員会

『平行と垂直』作品サイト

https://www.toei-video.co.jp/heikoutosuichoku/