日本スケート連盟がインスタグラムで公開

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が展開され、列島に感動を呼んでいる。日本スケート連盟は12日までに更新したインスタグラムで、ミラノの日本人学校の生徒から贈られた選手の似顔絵を公開。既に現役を引退しているスケーターも発見され、ファンから歓喜の声が上がった。

ポーズを決めるイラストを前に、フィギュアスケート男子の鍵山優真が笑みを浮かべている。

日本スケート連盟はインスタグラムに「応援メッセージと素敵な似顔絵ありがとうございました」とつづり、現地日本人学校の生徒からの粋なプレゼントを公開した。

今大会の代表スケーターに混じって、演技するイラストが描かれていたのは2018年平昌、2022年北京と五輪2大会連続メダルで、今はプロスケーターとして活躍する宇野昌磨さん。発見したファンも大喜びだ。

「昌磨くんいる」「昌磨くんもいた！」「しょまさんいるし」とのコメントが寄せられたほか、「応援の絵とメッセージ、嬉しいですね」「わー！ どの絵も素敵ですね！」「言葉に勝る応援メッセージですね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）