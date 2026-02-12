2月11日、欅坂46の元メンバーで歌手、女優として活躍する平手友梨奈が、俳優の神尾楓珠との電撃婚を発表した。

「発表は2人のInstagramアカウントで、連名の署名が入った文章がアップされました。そこでは《未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです》《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります》とメッセージがつづられています」（スポーツ紙記者）

驚きなのは、これまで2人の交際が取りざたされていなかった点だろう。

「芸能人の結婚は『共演』がきっかけとなるケースが多いです。しかし、平手さんと神尾さんの場合、共演歴は2023年のバラエティ特番で同じスタジオ内にいた程度で、ドラマや映画作品での共演歴はありません。さらに交際報道もなかったため、“電撃婚” として話題となりました」（前出・同）

おめでたいニュースであるものの、X上では2人の気質をからめた憂慮の声も聞かれる。

《神尾楓珠も平手友梨奈もどっちもこだわり強くて》

《どちらもナイーブというか・・気難しい》

こうした声が寄せられる理由を、芸能プロ関係者が語る。

「平手さんは、これまでにもさまざまな “気難しい” エピソードが伝えられる人物ですからね。平手さんは、欅坂46の脱退を経て、2022年12月に韓国の大手芸能プロダクションHYBEの日本本社であるHYBE JAPANのレーベルNAECOへ移籍しますが、2024年8月に契約終了が伝えられます。

背景には平手さんのプロ意識が高く、仕事へのこだわりが強いため、周囲とのギャップを引き起こしてしまったとも伝えられます。

その後、クラウドナインで活動を始めます。2025年11月には、金髪姿で腕にタトゥーがのぞく “大胆イメチェン” 姿をInstagramにアップし話題となりました」

お相手の神尾も、インタビューでは “意味深” な言葉を残している。

「神尾さんは演技力に定評がありますが、2022年にアップされた『with digital』のインタビューでは『今でも自分が俳優に向いているとは思っていない』と語ったほか、同年の『AERA DIGITAL』のインタビューで『もっとやわらかい顔がよかったです。やっぱり目が強いから、普通に見てるだけでにらんでるように思われる』と、常に俳優としての “迷い” を口にしています。

非常に真面目で正直なのは確かですが、少し気難しさも感じさせますね」（前出・芸能プロ関係者）

結婚生活に大事なのは妥協だとよくいうがーー。