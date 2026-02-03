ロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（68）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の「憲法改正やらせてほしい」発言に対し、私見を述べた。

高市氏は2日、衆院選（8日投開票）の応援演説で訪れた新潟県上越市内で「憲法改正やらせてほしい」などと発言し、自衛隊の明記に意欲を見せたと一部メディアが報じた。

うじきは「自民党に投票する皆さんへ 数十年かけて『弱く貧乏な国』にした政党、張本人なのに、その反省、分析、説明は一切ない。金権体質も変えない。汚職・犯罪疑惑も解明しない」と前置きした上で「彼らは確実に戦争をします」と書き出した。

「暮らしが破壊され、徴兵され、愛する人が殺され、やっと気づくのですか。私は嫌です」と断言した。

続けて別の投稿で「今こそ自民党に投票する意味を考えてください。あなたを無惨な共犯者にしたくない」と投げかけた。

うじきは1月28日、自身のXで衆院選をめぐって「【大拡散希望！】 難しいことは言いません。次は絶対に『自民党』に投票しないで下さい」とつづり、他党への投票を呼びかけ、ネット上で賛否の声が上がっていた。