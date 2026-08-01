1日朝、千葉県市川市のマンションで爆発があり、2人がケガをしました。このマンションでは先月31日、ガス漏れがあったという情報もあるということです。警察や消防によりますと1日午前6時半ごろから市川市福栄で「爆発音が聞こえた」と通報が相次ぎました。3階建てのマンションの1階部分で爆発があったとみられ、消防隊員や警察官が駆け付けたところ、火災は確認できなかったものの、周辺の建物を含め多数の窓ガラスが割れるなどの