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いとうあさこ、現在の身長＆体重をぶっちゃけ告白「自慢じゃないけど」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • いとうあさこ文化放送「ラジオのあさこ」で自身の体型を告白した
  • 身長161センチで体重71キロあると笑いを交えながらぶっちゃけたという
  • 「更年期前後で痩せにくくなった」と語り「ゆるゆるの服ばかり」と苦笑した
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