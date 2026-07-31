（CNN）イラン国営メディアが31日に報じたところによると、イラン軍はクウェートの航空基地にある軍事施設を狙って攻撃した。プレスTVは現地時間の31日早朝、攻撃はアフマド・ジャービル航空基地を狙って「数時間前に」実施されたと報じた。現地時間31日早朝の時点では、クウェートの軍隊も国営メディアもSNSの英語版チャンネルでこの攻撃について確認していない。イランはこれまで、自国の領土に対する米国の攻撃への報復として、