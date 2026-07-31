アパレル大手のオンワードホールディングスは、爆発事故のあったイオンモール熊本で新たに従業員2人の死亡が確認されたと発表しました。グループでの死者はあわせて3人になりました。【映像】配線などがむき出しになった店舗の様子オンワードグループは、イオンモール熊本に「エニィスィス」「ウィゴー」の2店舗を出店しています。地震当日に勤務していた7人の従業員は地震直後屋外に避難し、連絡がとれていましたが、爆発事故