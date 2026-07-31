最大震度7を記録した熊本地震から4日目です。 ＜写真を見る＞娘の死の真相を知りたいと話す母親 地震直後に爆発事故が起きた、熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、これまでに7人の死亡が確認されています。 そのうちの1人の遺族がRKK熊本放送の取材に応じ、苦しい胸の内を語りました。 死亡した3人はアパレル大手の従業員 イオンモール熊本では、7月31日も捜索活動が行われました。 これまでに7人の死亡が確認