ホルムズ海峡に浮かぶ船舶＝7月31日（ロイター＝共同）【カイロ共同】イランがホルムズ海峡を管理するためとして設置した「ペルシャ湾海峡庁」は7月31日、米軍による攻撃的な動きが続いているため、海峡の通航が「不可能になっている」とX（旧ツイッター）に投稿した。同庁は「事態が安定し次第、全ての申請を検討し、許可証を順次発行する」としている。