北アフリカにあるスペインの飛び地セウタに、モロッコからの不法移民がこの一週間でおよそ6万人にのぼることがわかりました。【映像】海を泳ぎ、フェンスを乗り越える不法移民らセウタに過去一週間に、隣接するモロッコから若者らが次々と国境のフェンスを乗り越えたり、検問所を迂回するため泳いだりして侵入し、問題となっています。地元メディアによりますとその後も断続的に人が到着し、セウタのビバス首長は31日の会見