能登半島地震の被災地、石川県輪島市を訪れた「くまモン」＝2025年8月熊本県で最大震度7を観測した地震を受け、県は1日までに、PRキャラクター「くまモン」が活動を休止したと発表した。募金など地震被害の支援活動に使う場合は、現在公表している全てのイラストを許諾不要の届け出制で使用できるという。くまモンの公式X（旧ツイッター）は地震が起きた7月28日、「地震発生に伴い、くまモン隊の活動を一時中止します」と投稿