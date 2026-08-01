1日午後、愛知県豊田市の矢作川で遊んでいた男子中学生がおぼれ、意識不明の重体となっています。警察と消防によりますと、1日午後3時すぎ、豊田市千石町の矢作川で男子中学生2人が川で泳いでいたところ、1人がおぼれました。一緒に泳いでいた友人から救助を求められた通行人の女性が119番通報し、消防が捜索したところ、およそ1時間半後、水深3～4mの川底で男子中学生を発見し病院に搬送しましたが、意識不明の重体で