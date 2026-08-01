イタリアのメローニ首相は7月31日、スペインとの空路と海路で、国境検査を再導入すると発表しました。これは、ヨーロッパ域内を原則、自由に行き来できるシェンゲン協定に基づく自由移動を一時的に停止する措置です。メローニ首相は、国家の安全を守り、不法移民や人身取引を行う犯罪組織に対処するための例外的な措置だと説明しています。イタリア内務省によりますと、国境検査は8月1日から1か月間実施され、夏の観光への影響はで