2026年7月28日に熊本県を襲った最大震度7の地震。それからおよそ1時間半後の18時前に「イオンモール熊本」（嘉島町）で大規模な爆発が発生した。「施設内には客など約3000人がいたとみられますが、爆発時には全員が屋外に避難していました。30日14時現在、熊本県は『6人が死亡、1人が心肺停止、5人がけが』と明らかにしていましたが、いずれの方もテナントの従業員だったそうです」（社会部記者）今のところ、爆発は「LPガス」によ