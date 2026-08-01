ロマンススターカップル爆誕俳優・三山凌輝（27）と元宝塚女優・花乃まりあ（33）の行く末が危ぶまれている。７月23日発売の『週刊文春』で密会報道が飛び出した２人。ミュージカル『愛の不時着』での共演を機に、親密な仲となり、三山のマンションや都内シティホテルで密会を繰り返していたとされる。これに両者は、「二人で時間を過ごしたことは事実です」と認めつつも、役作りのためだったと抗弁。不倫関係にはないと主張してい