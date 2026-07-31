最大震度7の巨大地震が熊本県を襲った2026年7月28日、高市早苗首相（65）は官邸で「第1回令和8年熊本地震非常災害対策本部会議」を開催。出席した閣僚らに「一刻も早い全体的な被害状況の把握と、被災者の救命・救助、食料や水などの必需品、熱中症対策のための簡易型クーラーや電源車など、プッシュ型支援の実行を」と矢継ぎ早に指示した。「翌日の29日にも、高市首相は官邸で記者団のぶら下がり会見に応じました。そこでは同日午