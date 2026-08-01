夏休みに入って最初の祝日、東京ドームには満員近いファンが詰めかけ、首位争いをするチームに声援を送っていた。指揮官としてチームの中心にいるはずだったはずの男はその昼下がり、都内の庶民派スーパーで家族のために買い物をしていた。長女への暴行容疑で逮捕され、シーズン途中で巨人の監督を電撃辞任した阿部慎之助氏（47）だ。【写真を見る】チャリに乗って移動する身体の大きな現在の阿部氏。買い物袋を持って直撃に応じ