全品390円の焼鳥屋チェーン「鳥貴族」の2026年8月の注目スイーツを紹介します。甘党向けのボリューム感鳥貴族の運営会社は7月27日に、プレス向けの新作スイーツ試食会を開催しました。その際に試食したスイーツを中心に紹介します。（1）チュロ3種類（キャラメル・いちご・チョコ） 過去に期間限定メニューとして好評だった「チュロ」（チュロス）が、8月1日からグランドメニュー入りします。8本入りでボリュームがあり、家族や友