バスケットボールの八村塁選手が日本代表への復帰を明言しました。【映像】八村塁「日本代表に戻ろうかな」（発言の瞬間）八村「日本代表に戻ろうかなと思って。日本のバスケを強くしていくためにオリンピックもロサンゼルスであるので。日本代表として頑張って行きたいなと思います」きょう行われたイベントで代表への決意を語った八村。日本代表復帰となればパリオリンピック以来、2年ぶりとなります。八村は今後、自身