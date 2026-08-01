イギリスフィナンシャル・タイムズは、アメリカ財務省が円買い介入を行ったと報じました。日米協調しての円買い介入だった場合、1998年以来となります。フィナンシャル・タイムズは関係者の話として、アメリカ財務省が31日、ニューヨーク連銀を通じてユーロを売り、その資金で円を買ったと伝えました。介入は、アメリカの金融大手、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーを通じて行われたということです。また、アメリカ