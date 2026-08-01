「7月24日金曜日の午後11時ごろ、ほぼすべてのアーティストのパフォーマンスが終わって帰路につく際、前のほうから聞き覚えのある声が聞こえてきたんです。顔を見ると仲野太賀さんだったのでびっくりしました。女性と腕を組んで、とても楽しそうな雰囲気で話していましたよ」（来場者の女性）7月24日から26日にかけて、新潟県湯沢町・苗場スキー場で開催された国内最大級の野外音楽フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL’26」。23日