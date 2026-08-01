7月31日、パキスタン・バルチスタン州で起きた炭鉱事故の現場に集まる救助隊員ら（ゲッティ＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン南西部バルチスタン州政府は7月31日、州内の炭鉱で同30日に爆発があり、少なくとも作業員34人が死亡したと発表した。地元メディアなどによると、炭鉱内でメタンガスが充満して爆発が起きたとみられる。ほかにも坑道に閉じ込められた作業員がいるもようで、救助活動が続いている。パキスタンで