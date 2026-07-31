元フジテレビアナウンサー渡邊渚（29）らへの暴言によって、整体師でタレントの楽しんご（47）が注目を集めている。渡邊が体調不良のため、外出先で意識を失って緊急搬送されたりしたとエッセーで打ち明けたことに対し、7月27日のXで、《大変だ！意識戻らないといいけど》と投稿。すぐに《目を背けたくなるくらいひどい言葉の暴力》などと批判コメントが多数寄せられ削除したが、こう釈明して火に油を注いだ。【もっと読む】元