三笠宮家の瑶子さまは、8月3日から18日の日程で、“私的なご旅行”として米国を訪問される予定だ。カリフォルニア州内で開かれる日本の芸術文化を紹介するイベントなどに出席するという。「瑶子さまは、世界最高峰のクラシックカーの祭典『モントレー・カー・ウィーク』の代表的なイベント、『ペブルビーチ・ゴルフリンクス・デレガンス』などを視察される予定です。また、日本の現代アートなどの作品を紹介する『BACK WALL PROJEC