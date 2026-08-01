熊本県で最大震度7を記録する強い地震が発生した。過酷な避難生活が強いられる中、プライバシーが守られにくい環境において性被害という極めて深刻な問題が懸念されている。【映像】実際にあった被災地での性的トラブルニュース番組『わたしとニュース』では、過去に被災地で起きた性的トラブルの実態や、性被害にあった被災者を支援するためのプロジェクトについて、弁護士の三輪記子氏とともに考えた。■「パーテーションの