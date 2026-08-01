千葉・市川市のマンションで8月1日朝、爆発事故があり、2人がけがをして病院に運ばれた。午前6時半ごろ、市川市福栄の3階建てマンションで「爆発音が聞こえた」などと110番通報が相次いだ。警察などによると、爆発が起きたのはマンションの1階部分とみられ、約100メートル離れた中学校の窓ガラスが割れるなど被害が出ているということだ。近隣住民：ドカンという音とともに寝ていたら飛び起きるような音と振動がありました。爆発の