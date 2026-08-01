日本テレビ系『笑点』（後5：30）の公式Xが8月1日、更新し、あす放送回の演芸コーナー出演者を発表した。【写真】「画像一枚でこんな面白いのずるい」SNSがざわついた『笑点』出演者「明日の『笑点』 8月2日（日）放送演芸コーナー出演者テツandトモ」と伝え、写真をアップした。テツandトモの出演に「大好きなコンビ」「大好き!!!!!」といった声が集まった。さらに、笑点のステージでジャンプするテツの姿にSNSでは「跳