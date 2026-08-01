連日厳しい暑さが続く夏。この時期になると、「汗をかきやすいので、なんとか発汗を少なくしたい」と受診される患者さんが増えてきます。話を伺うと、汗の量だけでなく、「汗によるにおいが気になる」という悩みを抱えている方が少なくありません。「汗をかいたから臭う」と思いがちですが、体臭は汗の量だけでは決まりません。実は、「何を食べているか」によって、においの強さだけでなく、他人が感じる「心地よさ」まで変わる可