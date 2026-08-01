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サンリオ新ユニット「チアリステイルズ」渋谷で初の体験型イベント開催へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サンリオの新ユニット「チアリステイルズ」初の体験型イベントが開催される
  • 8月11日から渋谷キャスト スペースで入場無料のイベントが行われる予定
  • 先着でクリアフレームカード配布、アプリでバッジを集めるとステッカーも贈られる
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