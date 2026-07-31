7月22日、元「BE:FIRST」三山凌輝と元宝塚女優・花乃（かの）まりあが、『文春オンライン』で報じられた“ホテル密会”について謝罪し、1週間が経った。世間を大きく騒がせた三山だが、妻の趣里との関係が注視されている。発端となったのは、30日の『女性セブンプラス』の報道。「記事によれば、三山さんは都内のマンションでひとり暮らしに近い状態で暮らしているのに対し、趣里さんは実家である水谷豊さん、伊藤蘭さんのもと