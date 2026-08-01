巨大なナマズのエラにズブリと腕を通したまま水面へ姿を現す。激しく暴れるナマズに何度も体勢を崩されながらも徐々に制し、最後はそれを両肩で力強く抱え上げる。【写真を見る】エラに両腕をズブリ…割れた腹筋とパンパンの大腿部のアウトドア美女動画には「ウソでしょ？」「こんなの普通じゃない！」と、本人と父親が思わず声を上げる様子も収められており、Instagramで大きな反響を呼んだ。動画の主は、米アラバマ州出身