ニトリの婦人服専門店「N+（Nプラス）」の店舗数が1年で14店舗減少し、30店舗となりました。2019年3月にアパレルへと進出して出店を重ねてきましたが、公式発表で確認する限り、2025年4月以降は新規出店をしていません。退店のみを進めた1年であり、急ブレーキをかけました。ニトリは2026年に入って「Nプラス」のターゲットの年齢層を拡大するなど、リブランディングで巻き返しを図っています。◆競合が伸びるなか、なぜ苦戦？「N