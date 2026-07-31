辺野古沖の船転覆事故で亡くなった同志社国際高の武石知華さんが研修旅行前、抗議船に乗るコースからの変更希望を提出していたことが第三者委員会の報告書で分かった。変更希望は計51人に上り、武石さんは抽選に外れ認められなかった。