熊本県は、28日に発生した令和8年熊本地震の県内の人的被害が、8月1日午後2時時点で139人になったと発表しました。1日朝の発表から1人増えています。死者数は36人(34人は地震が原因と確認)で、重症者11人、中等症46人、軽症者30人、分類未確定16人となっています。住宅の被害は34293棟で、全壊181棟、大規模半壊20棟、半壊225棟、一部損壊1419棟、分類未確定1584棟となっています。八代市や宇城市、氷川町など10市町で計69400戸が