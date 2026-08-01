俳優の山本舞香（２８）が１日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所のエイジアプロモーションを退所することを発表した。山本は文書を投稿し「この度、２０２６年８月１日をもちまして、エイジアプロモーションを退所することになりました」と報告。続けて「いつも支えてくださっている関係者の皆さま、そして応援してくださっている皆さま、本当にありがとうございます」と感謝をつづった。また「今後についてはまだ未