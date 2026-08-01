米カリフォルニア州のミラマー海兵隊航空基地で、米軍のF35B戦闘機が墜落、炎上した/KGTV（CNN）米カリフォルニア州のミラマー海兵隊航空基地で7月31日、米軍のF35B戦闘機が墜落、炎上し、数キロ先からも見えるほどの煙が空に立ち上った。墜落したのは、第3海兵航空団第11海兵航空群に所属する単座のF35B「ライトニングII」。太平洋時間午前10時前、滑走路の手前で墜落した。第3海兵航空団の声明によると、「パイロットは緊急脱出