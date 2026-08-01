丘珠―利尻行きの北海道エアシステム機 上空で機体トラブル確認…新千歳空港に無事着陸丘珠空港から利尻空港に向かう北海道エアシステムの航空機で、飛行中にトラブルが確認されました。トラブルが発覚したのは、2026年8月1日午後3時に丘珠空港を離陸したJAL2787便です。北海道エアシステムによりますと、1日午後3時45分ごろ、上空で右側のタイヤをしまう扉が緩む不具合が確認されたということです。このため、北海道エアシス