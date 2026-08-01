米国戦に出場した石川祐希【写真：Volleyball World提供】THE ANSWER

バレー日本の超絶プレーに海外実況が「これ以上ない」と大絶叫

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 男子バレーVNL準決勝が1日、中国・寧波で行われ日本対米国が実現した
  • 石川祐希が右手1本でボールをつなぎ西田有志が得点する超絶プレーが飛び出した
  • VBTVの実況ルーカス氏が「これ以上ないところへ行きました」と絶叫したとのこと
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