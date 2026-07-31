前半戦は怪我による離脱があったが58試合で打率.286、16本塁打、45打点■巨人 ー DeNA（31日・東京ドーム）DeNAの牧秀悟内野手が31日、慶弔休暇特例により出場選手登録を外れることになった。同日東京ドームで行われる巨人戦前、相川亮二監督が明らかにした。この日から後半戦がスタートする。牧は前半戦、右太腿裏の肉離れによる1か月強の離脱があったものの、58試合に出場して打率.286、16本塁打、45打点と打線を牽引。28日