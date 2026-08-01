7月28日に発生し、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」。生存率が急激に低下するとされる「発生から72時間」が経過したが、被災地では今も夜を徹しての懸命な捜索活動が続いている。【写真を見る】地震のわずか数10分後の皿や調味料が散乱した店内。Aさんは埃で真っ白に……熊本県災害対策本部の31日午前の発表によると、死者は災害との関連を調査中の1人を含めて計35人、死者を含む人的被害は126人に上った。煙突が折れた