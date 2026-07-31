東武鉄道が公式ホームページを更新しました。【映像】「列車走行中に喫煙」東武鉄道が詳細を公表「2026年7月31日 東武鉄道株式会社 車掌が乗務中に喫煙していた事象について東武鉄道（本社：東京都墨田区）では、下記のとおり車掌が乗務中に電子タバコによる喫煙をしていた事象が発生いたしました。ご利用のお客様に大変ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。詳細につきまして下記のとおりお知らせいた