元「BE:FIRST」三山凌輝と元宝塚女優・花乃（かの）まりあの“ホテル密会”騒動は大きな衝撃をもたらした。三山に厳しい目が注がれているが、ファンクラブ会費の値段設定が再注目されているようだ。三山と花乃は上演中のミュージカル『愛の不時着』で共演しているが、7月22日の『文春オンライン』で休演中にホテルで会っていたことを報じられ、双方の事務所が不適切な行動だったとして謝罪した。「報道後も、公演に変更はあり