2002年日韓共催W杯準々決勝、韓国対スペインは前後半90分、延長前後半30分でも決着がつかず、勝負はPK戦に突入した。PK戦では「テ〜ハミング!!」の大合唱が強烈な後押しとなり、4-3で韓国がリードするなか、韓国の5人目のキッカーはDFリーダーの洪明甫（ホン・ミョンボ）だった。洪明甫が蹴ったボールは鮮やかにゴールに吸い込まれ、この瞬間、韓国サッカー史上初のW杯ベスト4入りを決めた。洪氏は後世に語り継がれる選手と