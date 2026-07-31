ミュージカル舞台『愛の不時着』で共演中の俳優・三山凌輝（27）との密会が報じられていた女優の花乃まりあ（33）。7月29日には『文春オンライン』で、報道後も公演前に2人並んでストレッチをするなど、仲睦まじい様子が目撃されているという続報が出されていた。初報に際して、《舞台の役を深めることが目的でございましたが、結果として不適切な判断であったことは事実であり、本人も自身の認識の甘さや判断の至らなさを重く受け